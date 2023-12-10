Налетчик с невидимым пистолетом обнес салон очков на Наличной

Уголовное дело по статье о грабеже возбуждено после налета на салон оптики в Василеостровском районе Петербурга. Не исключено, что преступник требовал деньги с фигой в кармане. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.
Накануне вечером в полицию позвонил администратор магазина очков «Четыре глаза» на Наличной и сообщил об ограблении. На место тут же прибыл первый ближайший наряд патрульных. Было установлено, что около половины седьмого в салон зашел некий мужчина, который начал угрожать продавцу. В кармане куртки у посетителя будто был пистолет, но это только с его слов.
Сотрудник магазина рисковать не стал и отдал налетчику все наличные из кассы. Правда в ячейках лежали всего лишь 9200 рублей. Продавцу пришлось добавить от себя еще 2 тысячи, чтобы владелец невидимого пистолета убрался.
Приметы преступника полиции уже известны, поиском злодея занимаются.