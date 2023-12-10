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    «Совсем оборзели?» Путин высказался про власти Украины

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    Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «сошли с ума», или по-народному «оборзели», фрагмент его высказывания опубликовал телеведущий Павел Зарубин, пишет 10 декабря РБК.

    «Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, по-народному — оборзели совсем?» — сказал Путин беседе после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества.

    Также Путин заявил, что «Запад пытается раздавить Россию», готов с кем угодно сотрудничать, пишет ТАСС, но «у них не получится никогда». И отметил, что от работы бойцов на передовой во многом «зависит будущее России», но их нужно беречь, без победных реляций «делать, делать» боевую работу.

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