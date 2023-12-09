Отпускное настроение. Как «Зенит» чуть не потерял очки в матче с «Пари НН»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С минимальным счетом в пользу «Зенита» завершился матч 18 тура против «Пари НН», все могло обернуться гораздо хуже. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как закончился последний матч петербуржцев в году.

Недолго возглавлял «Зенит» турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Проиграв в 17 туре в Москве «Локомотиву» (1:3), подопечные главного тренера Сергея Семака вновь вернулись на вторую строчку, пропустив вперед «Краснодар». Поэтому заключительный матч года против нижегородского «Пари НН» имел особую подоплеку. Права на осечку у сине-бело-голубых не было.



«Невозможно пройти чемпионат на одном дыхании, все это понимают. У каждого клуба РПЛ есть определённые проблемы. Например, наша команда столкнулась с ними в начале этого чемпионата и по ходу него. Наша задача — работать и стараться делать максимум из того, что мы можем. Да, будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем. Однако сейчас все мысли направлены на то, чтобы максимально успешно провести последний матч до зимней паузы», — заявил Семак перед игрой.

Также он рассказал, что в последнем матче Михаил Кержаков получил небольшую травму и в течение недели пропустил несколько тренировок. Поэтому в воротах против «Пари НН» вышел Денис Адамов. Также в старте не оказалось защитника Нуралы Алипа. По словам Семака, ему дали передохнуть. Не вышел в стартовом составе Клаудиньо, он тоже всю неделю не тренировался.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Пари НН» на сегодняшний день — это крепкий середняк чемпионата, занимающий девятое место. Главный тренер — легенда отечественного футбола Сергей Юран. Команда умеет играть с командами своего уровня, но с более сильными соперниками регулярно возникают проблемы. В этом смысле не стал исключением и матч против «Зенита». Нижегородцы сразу после стартового свистка ушли в глухую оборону.



Первый момент петербуржцы создали на 4 минуте. Вендел прорвался в штрафную с правой стороны и прострелил. Матео Кассьерра совсем немного не успел подставить ногу.

Практически единственный момент в первой половине игры «Пари НН» создал на 12 минуте. Дмитрий Стоцкий убрал Ду Кейроса на углу штрафной и пробил низом в ближний. Тут надежно себя показал на линии ворот Адамов.

Вскоре после этого «Зенит» открыл счет в матче. На 15 минуте Вендел нанес отличный крученый удар с дистанции в дальний угол. Мяч попал в крестовину. Отскок подобрал Мантуан, обработав грудью, и переправил на Кассьерру. Тот сумел в касание отправить его ворота.



Под конец первого тайма было два подряд момента у Мантуана. Бразилец прокрался к лицевой линии, чтобы прострелить, но тут защитники «Пари НН» отправили мяч на угловой. Затем Мантуан приложился правой ногой и пробил низом в створ с большого расстояния. Но вратарь нижегородцев Иван Кукушкин хладнокровно поймал мяч на ленточке.

Во втором тайме характер матча немного изменился. «Зенит» все так же атаковал, но прежней опасности уже не возникало. Кроме того, гости все чаще добегали до ворот петербуржцев. На 51 минуте хитрый розыгрыш углового закончился то ли ударом, то ли набросом Вендела. Кукушкин с трудом вытащил мяч, выбросив руку вперед в падении.



Сразу после этого еще один момент создал Кассьерра. Колумбиец откатил мяч Круговому, тот навесил. Владислав Карапузов головой смахнул точно в ноги Мантуану, и бразилец пробил с нескольких метров, но Кукушкин вновь был надежен.



Следом вновь огрызнулись гости. На 67 минуте Карапузов дождался удобного паса на линии штрафной. Игрок «Пари НН» пробил в касание, но запустил мяч в сторону от ворот. На 80 минуте Дмитрий Тихий ударил с лета с выгодной позиции после углового. Вильмар Барриос бросился под мяч вблизи створа и выручил «Зенит».



Скорости у подопечных Сергея Семака под конец совсем упали. В итоге в последние десять минут уже не было стопроцентной уверенности в итоговом успехе «Зенита», но все закончилось для петербуржцев хорошо, в том числе благодаря тому самому спасению Барриоса. Кажется, мыслями футболисты были уже в отпуске. Финальный свисток зафиксировал победу 1:0.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Зенит» временно вновь вернулся на первое место, обогнав «Краснодар» на одно очко. При этом южане свой матч 18 тура проведут в воскресенье, 9 декабря, против ЦСКА. Тогда и узнаем, кто уйдет на зимние каникулы лидером чемпионата.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

