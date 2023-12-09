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    «Зенит» победил «Пари НН» в последнем матче года

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 18 тура чемпионата России против «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила 9 декабря в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

    Единственный гол на 15 минуте забил Матео Кассьерра с передачи Мантуана.

    Благодаря этой победе «Зенит» временно вернулся на первое место в турнирной таблице. У опустившегося на вторую строчку «Краснодара» один матч в запасе, завтра дома «быки» играют с ЦСКА.

    Игра против «Пари НН» стала заключительной для петербургской команды в 2023 году. Следующий официальный матч «Зенит» проведет дома 3 марта против «Спартака».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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