«Зенит» победил «Пари НН» в последнем матче года

Единственный гол на 15 минуте забил Матео Кассьерра с передачи Мантуана.

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 18 тура чемпионата России против «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Встреча проходила 9 декабря в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Благодаря этой победе «Зенит» временно вернулся на первое место в турнирной таблице. У опустившегося на вторую строчку «Краснодара» один матч в запасе, завтра дома «быки» играют с ЦСКА.

Игра против «Пари НН» стала заключительной для петербургской команды в 2023 году. Следующий официальный матч «Зенит» проведет дома 3 марта против «Спартака».