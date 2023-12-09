На Украине запретили сериал «Слово пацана». Новости СВО за 9 декабря

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 декабря.

Госкино Украины заявило, что показ в стране сериала «Слово пацана» нарушает закон. За его распространение на Украине положен штраф. Согласно украинскому закону «О кинематографии», показ запрещенных в стране фильмов и сериалов российского производства влечет за собой штраф в размере десяти минимальных зарплат за первый случай «такого распространения или демонстрации» и штраф в 50 минимальных зарплат за каждый последующий.

Ранее Минкультуры Украины уже требовало прекратить распространение и продвижение сериала в стране. Тем не менее украинцы активно обсуждают «Слово пацана» в соцсетях, судя по всему, сериал пользуется в стране популярностью.

Внешняя политика

В США продолжаются споры вокруг согласования нового пакета военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден готов ради этого пойти на компромиссы.

The New York Times утверждает, что отсутствие определенности по поводу будущих объемов военной помощи со стороны США приводит к «хаосу» при планировании в ВСУ. До этого издание сообщало, что за последние месяцы количество оружия, которое поступает на Украину, существенно снизилось.