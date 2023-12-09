В Лермонтовке бесплатно расскажут, как реставрируют археологические коллекции и что нового появилось в этой области

Это очередная встреча цикла «Докопайся до археолога». На сей раз будем «докапываться» до Николая Курганова, он работает в Институте истории материальной культуры РАН и в СПбГУ. Бесплатно. 12+
Допустим, нашел археолог что-то древнее, сделанное из металла. Самое последнее (в смысле запрещенное) дело — обернуть находку, скажем, фольгой. Возникнет электрохимическая реакция и коррозийный процесс изрядно испортит артефакт. А древнее стекло нужно держать подальше от солнечных лучей: под ними оно может изменить цвет и стать хрупким. Николай Курганов реставрирует археологические коллекции, а реставрация — это восстановление. Казалось бы, в ней предметы возрастом в сотни и тысячи лет очень нуждаются. Но в каких «отношениях» находится реставрация с консервацией артефакта — то есть стремлением сохранить его? Уместен ли в работе с археологическими находками творческий подход — или нужно следовать четким правилам? Какие знания из физики и химии понадобятся специалисту в работе с древностями? Какие новшества в реставрации артефактов появились в последнее время?
Об этом узнаем на лекции «Реставрация археологических артефактов: ремесло, наука и искусство» 14 декабря в Открытой гостиной Лермонтовки (Литейный, 19), регистрация по ссылке. Начало в 18:30.
Александра Шеромова