В Лермонтовке бесплатно расскажут, как реставрируют археологические коллекции и что нового появилось в этой области

Допустим, нашел археолог что-то древнее, сделанное из металла. Самое последнее (в смысле запрещенное) дело — обернуть находку, скажем, фольгой. Возникнет электрохимическая реакция и коррозийный процесс изрядно испортит артефакт. А древнее стекло нужно держать подальше от солнечных лучей: под ними оно может изменить цвет и стать хрупким. Николай Курганов реставрирует археологические коллекции, а реставрация — это восстановление. Казалось бы, в ней предметы возрастом в сотни и тысячи лет очень нуждаются. Но в каких «отношениях» находится реставрация с консервацией артефакта — то есть стремлением сохранить его? Уместен ли в работе с археологическими находками творческий подход — или нужно следовать четким правилам? Какие знания из физики и химии понадобятся специалисту в работе с древностями? Какие новшества в реставрации артефактов появились в последнее время?

