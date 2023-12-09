Вот такая вот вечная «Про.Молодость». Дольщики комплекса апартаментов воззвали к Беглову

Фото: «Яндекс.Панорамы» Поделиться Поделиться





Дольщики апартаментов «Про.Молодость» на проспекте Большевиков записали видеообращение к губернатору Александру Беглову с просьбой поспособствовать завершению строительства, а оно грозит серьезно затянуться.



Теперь сдать комплекс обещают уже в 2025 году. Работы на объекте встали еще весной 2022 года. Банкротство застройщика в этом случае навредило бы всем.



«Мы дольщики объекта «Про.Молодость» по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 32. Вынуждены записать видеообращение, поскольку хотим быть услышанными <...>. Наш объект строительства должен был сдаться в IV квартале 2022 года. В третьем квартале 2023 года мы должны были получить ключи. Но застройщик остановил строительство в мае 2022 года» — так начинается ролик, который записали и опубликовали дольщики 24-этажного незавершенного комплекса апартаментов в Невском районе.



В видеообращении авторы призвали губернатора Александра Беглова и главу комитета по строительству Игоря Креславского «вмешаться, повлиять на застройщика и помочь в завершении строительства».

Что за апартаменты

Разрешение на строительство апартаментов «Про.Молодость» в 2018 году получило ООО «Стайл-Строй». В марте 2023 года Госстройнадзор продлил действие разрешения до 24 июня 2026 года.



Согласно данным СПАРК, «Стайл-Строй» с сентября 2022 года принадлежит ООО «Л-Индустрия», которым владеют Марина Павлюкевич и Ирина Максимова. Сам комплекс — проект застройщика Plaza Lotus Group.



Разрешение выдано на возведение гостиницы высотой 20–24 этажа. Первый этап включает в себя строительство здания на 1214 номеров, второй этап — 858 номеров, а также открытый многоэтажный паркинг на 179 машино-мест. На сайте PLG проект презентован как «апартаменты для жизни».



Пятно под застройку на проспекте Большевиков — один из участков, которые город вместе со статусом стратегического инвестора предоставил PLG после отказа от Конюшенного ведомства, его компания планировала превратить в апарт-отель.



Почему не строят

В обращении дольщики заявили, что в настоящее время работы на объекте не ведутся, а застройщик занимается «уговорами дольщиков подписать допсоглашения на продление

срока передачи ключей на 3 года без компенсации за срыв сроков». По словам авторов, компания уверяет, что в противном случае стройка не будет продолжена.



«Многие дольщики сейчас живут в арендуемом жилье и продолжают платить кредиты. У всех есть семьи и дети», — подчеркивают авторы. Значительный перенос сдачи — это дополнительные расходы для покупателей апартов.



«Работы на объекте «Про.Молодость» действительно были приостановлены в 2022 году, в связи с отсутствием средств на продолжение строительства. На сегодняшний день мы активно занимаемся вопросом получения проектного финансирования», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе PLG в ответ на запрос «Фонтанки».

Застройщик добавил, что актуализированный график строительно-монтажных работ со сроками завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию будет представлен после решения вопроса о проектном финансировании.



«С нашей стороны все возможные вопросы отработаны с банками и положительно закрыты: финансовая модель проверена, темпы продаж и цены подтверждены, все необходимые документы, справки, расчеты подготовлены и переданы в банки. Мы ожидаем кредитного комитета и положительного решения по проектному финансированию совместно с дольщиками. Нашей главной целью является ввод объекта в эксплуатацию», — подчеркнули в компании.



Про «кредитный комитет», рассказали дольщики, они слышали уже неоднократно. Но сроки, когда он должен собраться, по словам собеседников, компания не озвучивала. «Он у них состояться должен всегда «вот-вот», «вот-вот». Это мы слышим регулярно», — поясняет Богдан, один из дольщиков.



Банкротство в этом случае действительно не сыграет на руку ни одной из сторон. Несмотря на то что комплекс строится по федеральному закону №214 («Об участии в долевом строительстве»), апартаменты — это официально нежилые помещения, как гостиничные номера. В таких юнитах, например, нельзя прописаться, апарты не обеспечиваются по нормативам социальной инфраструктурой (школами, детсадами, медучреждениями). Но, кроме того, дольщики, купившие юниты, не имеют защиты, которую закон дает покупателям жилой недвижимости.



В частности, если дело дойдет до банкротства застройщика, а объект не завершен, дольщики нежилых помещений площадью больше 7 кв. м не могут требовать передачи готового помещения, а могут только встать в очередь кредиторов — четвертую по счету. То есть в самом лучшем случае покупатели апартов получат обратно свои деньги — и то если у компании найдется достаточно активов, чтобы расплатиться по всем долгам. В общем, перспектива сомнительная. В настоящее время, согласно данным картотеки арбитражных дел, к «Стайл-Строй» не подано ни одного банкротного иска.



К слову, в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) «Про.Молодость» не числится. Петербургский «проблемник» в ЕРПО вообще всего один — это четвертый корпус ЖК «ЛомоносовЪ». Но и он, рассказали «Фонтанке» в городском комитете по строительству, будет введен в эксплуатацию уже в 20-х числах декабря.



При этом в целом динамика с «проблемниками» положительная: еще осенью 2021 года в городе было 24 таких объекта, из них 21 — жилой.



В комитете добавили, что перенос сроков строительства комплекса «Про.Молодость» связан с финансированием. «Ситуация на контроле», — подчеркнули в ведомстве. В комстрое добавили, что оказывают застройщику помощь, в том числе в получении проектного финансирования. «Мы не должны допустить банкротства компании, так как это навредит всем участникам процесса», — добавили в комстрое.



Давайте без претензий



Дольщики, с которыми поговорила «Фонтанка», подтвердили, что застройщик настаивает на подписании допсоглашений о согласии на перенос сроков передачи помещений; это означает, что требовать компенсацию за задержку покупатели юнитов уже не смогут. По словам собеседников, застройщик заверял, что проектное финансирование будет получено только на таких условиях. Кто-то из дольщиков согласился и подписал. Но не все.



«Мы не видим в этом какой-то пользы для нас, потому что это нас вообще никак не защищает», — считает Богдан. По информации еще одной дольщицы, Анжелики, допсоглашение не подписали около двух сотен дольщиков. «Я должна получить какую-то компенсацию», — считает собеседница.



Дольщики запросили информацию у банка, с которым компания вела переговоры (Сбер), — такова ли ситуация, как ее описывает застройщик. В ответе (есть в распоряжении редакции) говорится: «Для продолжения рассмотрения сделки проектного финансирования необходимо подписать не менее 85% дополнительных соглашений к договорам долевого участия с целью минимизировать потенциальный финансовый риск. Срок должен соответствовать вводу объекта в эксплуатацию по продленному разрешению на строительство, а также зафиксирована новая дата передачи ключей дольщикам».



Сами дольщики связывают проблемы объекта с потрясениями 2022 года и последствиями для строительной отрасли. Также, по словам собеседников, им была озвучена и версия с выходом из проекта основателя PLG Михаила Зингаревича. Бизнесмен с того же времени не является и инвестором другого проекта апарт-отеля компании — IN2IT.



Как рассказала одна из дольщиков, Алиса, наряду с тем, что у проекта «Про.Молодость», несомненно, есть пул инвесторов — дольщиков, которые приобретали апарты с целью вложить деньги и получать доход, — среди ожидающих сдачи комплекса множество тех, кто планирует использовать юниты как жилье. В том числе и семьи с детьми.



Собеседница пояснила: апартаменты для многих в данном случае — вынужденная мера, чтобы купить хоть что-то свое. Люди приобретали то, на что хватило денег, так как жилья по аналогичной стоимости в Петербурге просто не было. И ценовой шаг от апартов до квартиры был очень большой.



Алиса также рассказала: несмотря на то что апарт строится по 214-му федеральному закону, разрешение на строительство компания получила еще до того, как в России ввели систему с эскроу-счетами и проектным финансированием. Теперь компания пытается его получить у банков.



Застройщик называет II квартал 2025 года в качестве срока сдачи объекта.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

