    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -16

    1 м/с, вос

    774мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.64eur98.84

    В Ленобласти продлили предупреждение об аномальном морозе

    999
    7 комментариев

    Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории Ленобласти как минимум до 13 часов воскресенья, 10 декабря. Температура в регионе опустилась ниже минус 20 градусов, сообщает 8 декабря 47news со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Такая же картина в соседних — Вологодской, Новгородской областях и Карелии.

    Изначально предупреждение объявлялось до минувшей пятницы. Минувшей ночью температура в 47-м регионе падала до минус 27,7 градуса. Предстоящей ночью ожидается максимально до минус 23 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close