В Ленобласти продлили предупреждение об аномальном морозе

Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории Ленобласти как минимум до 13 часов воскресенья, 10 декабря. Температура в регионе опустилась ниже минус 20 градусов, сообщает 8 декабря 47news со ссылкой на Гидрометцентр России.



Такая же картина в соседних — Вологодской, Новгородской областях и Карелии.



Изначально предупреждение объявлялось до минувшей пятницы. Минувшей ночью температура в 47-м регионе падала до минус 27,7 градуса. Предстоящей ночью ожидается максимально до минус 23 градусов.

