Помогите семилетней Лизе не остаться в полной тишине

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Лизе с самого рождения пришлось преодолевать трудности, связанные со здоровьем. Одна из них — серьёзные проблемы со слухом. Несколько лет девочка пользовалась слуховыми аппаратами, благодаря которым у неё сформировалась речь. Но аппараты уже отслужили своё, их необходимо заменить. Однако подобранную врачами модель за госсчёт получить нельзя, а компенсация покрывает лишь малую часть стоимости.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лиза Жукова, 7 лет.



Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются мощные слуховые аппараты. Стоимость 362 560 руб.

«Дочка родилась недоношенной, весила всего 1300 граммов. Месяц врачи её выхаживали, а затем Лиза попала в больницу с гепатитом ещё на три месяца. После выписки была слабенькой, развивалась с задержкой.

В год ей впервые диагностировали тугоухость 3-й степени и рекомендовали слухопротезирование. Мы приобрели слуховые аппараты, но с Лизой случилась новая беда — тяжёлый приступ эпилепсии, вызванный менингоэнцефалитом (воспалением головного мозга и его оболочек. — Прим. ред.). Дочку госпитализировали в тяжёлом состоянии, врачи долго за неё боролись. Лиза не двигалась, ни на что не реагировала, произошёл резкий откат в развитии.



Но дочка смогла победить болезнь и довольно легко восстановилась. В два года она стала пользоваться слуховыми аппаратами и быстро к ним привыкла. Благодаря занятиям с сурдопедагогом Лиза научилась чётко и правильно произносить звуки, у неё начала формироваться речь.

Сейчас она готова болтать без умолку, готовится к поступлению в школу, но стали подводить слуховые аппараты — они отслужили пять лет и теперь часто ломаются. Срочно нужна замена. Из-за неврологических проблем Лизе сложно концентрироваться, сурдологи подобрали ей аппараты, в которых она сможет хорошо слышать и во время занятий, и в шумной обстановке на школьной перемене или на улице. Но беда в том, что получить эту модель за госсчёт невозможно, а компенсация может покрыть лишь малую часть стоимости. Прошу, помогите, самой мне не осилить покупку! Я одна воспитываю двоих детей, папа Лизы умер». Дарья Жукова, Санкт-Петербург.



Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Лизы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. С учётом сопутствующей патологии девочке требуются цифровые мощные многоканальные слуховые аппараты с возможностью педиатрической настройки и высокоразрешающим шумоподавлением».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

