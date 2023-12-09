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    Фестиваль «Страна света» можно посмотреть онлайн сегодня вечером

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    Сегодня на фасадах Главного штаба и Штаба конногвардейского полка развернется масштабное мультимедийное световое шоу. Те, кто не попадет на Дворцовую этим морозным вечером, смогут посмотреть онлайн-трансляцию в интернете.

    На «экране» площадью 8,5 тыс. кв.м, в роли которого выступают исторические здания, покажут световые картины из истории Петербурга, а также финальные работы финалистов конкурса «Страна Света».

    «Благодаря онлайн-трансляции каждый сможет увидеть не только мэппинг-шоу в честь Петербурга, но и работы медиахудожников со всей страны, — отметил Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома», который выступает технологическим партнером события. Специально для шоу организовано два высокоскоростных интернет-канала. Онлайн-трансляцию можно будет увидеть в официальных соцсетях фестиваля 9 и 10 декабря с 18 до 23 часов.

    Технический директор шоу Максим Баландин отметил, что участники также передают свой медиаконтент прямо на площадь через интернет, т.к. работа над проектами идет до последнего момента. Победителей конкурса определят зрители с помощью онлайн-голосования.

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