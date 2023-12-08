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    Губернатор Беглов попросил петербуржцев временно не писать ему личные сообщения во «ВКонтакте»

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербуржцев временно не писать ему личные сообщения во «ВКонтакте». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 8 декабря.

    «Вынужден временно закрыть прием личных сообщений из-за сбоев в работе интеграционного сервиса "ВКонтакте", обеспечивающего передачу поступивших от вас сообщений из моей "лички" в систему контроля исполнения поручений органами власти», — отметил он.

    По словам Беглова, «ВКонтакте» уже работает над устранением проблемы. Пока губернатор предложил оставлять вопросы и предложения в комментариях под этим или любым другим постом, а также пообещал сообщить, когда нормальную работу сервиса восстановят.

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