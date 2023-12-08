Губернатор Беглов попросил петербуржцев временно не писать ему личные сообщения во «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербуржцев временно не писать ему личные сообщения во «ВКонтакте». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 8 декабря.



«Вынужден временно закрыть прием личных сообщений из-за сбоев в работе интеграционного сервиса "ВКонтакте", обеспечивающего передачу поступивших от вас сообщений из моей "лички" в систему контроля исполнения поручений органами власти», — отметил он.

По словам Беглова, «ВКонтакте» уже работает над устранением проблемы. Пока губернатор предложил оставлять вопросы и предложения в комментариях под этим или любым другим постом, а также пообещал сообщить, когда нормальную работу сервиса восстановят.