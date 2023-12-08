В Перми вынужденно приземлился самолёт, летевший в Петербург. В аэропорту его встречали скорые

Самолёт «России» на Петербург вынужденно посадили в Перми, чтобы оказать помощь пассажиру. Спасти его не удалось.
Об изменении в маршруте «Фонтанке» сообщил читатель, вечером 8 декабря летевший из Екатеринбурга в Петербург. Предполагалось, что с трапа он сойдёт в Пулково, но лайнер покружил над Пермью и совершил посадку в аэропорту Большое Савино.
«Две кареты скорой плюс реанимация», — написал он об увиденном через иллюминатор.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», во время выполнения рейса FV6418 стало плохо пассажиру с онкологией, и экипаж принял решение о вынужденной посадке в Перми. Медицинские службы аэропорта констатировали смерть.
Пассажиров пока направили в здание аэровокзала — на борту требуется соблюсти все необходимые формальности.