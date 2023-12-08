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    В Перми вынужденно приземлился самолёт, летевший в Петербург. В аэропорту его встречали скорые

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    Самолёт «России» на Петербург вынужденно посадили в Перми, чтобы оказать помощь пассажиру. Спасти его не удалось.

    Об изменении в маршруте «Фонтанке» сообщил читатель, вечером 8 декабря летевший из Екатеринбурга в Петербург. Предполагалось, что с трапа он сойдёт в Пулково, но лайнер покружил над Пермью и совершил посадку в аэропорту Большое Савино.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Две кареты скорой плюс реанимация», — написал он об увиденном через иллюминатор.

    Фото: flightradar24.com
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    Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», во время выполнения рейса FV6418 стало плохо пассажиру с онкологией, и экипаж принял решение о вынужденной посадке в Перми. Медицинские службы аэропорта констатировали смерть.

    Пассажиров пока направили в здание аэровокзала — на борту требуется соблюсти все необходимые формальности.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: flightradar24.com

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