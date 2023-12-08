В прокате — драматический байопик о жизни чемпиона по дзюдо

14 декабря в кино стартует биографическая драма «Крецул», основанная на реальных событиях. В центре сюжета — Олег Крецул, чемпион Европы по дзюдо. В 1997 году, вернувшись со своих первых Олимпийских игр, он видит жизнь впереди в самых радужных тонах: впереди свадьба с молодой невестой. Но через три дня после торжества Крецул с женой попадает в аварию. Девушка погибает, а Олег выживает, но остается слепым, и значит, его карьера разрушена. Заново обрести волю к жизни и вернуться на ринг Крецулу помогает его друг детства Виталий.
Крецула в фильме сыграл актер Никита Волков («Черновик», «Дед Мороз: Битва Магов»), а его друга — Сергей Волков («Чикатило»). Режиссером картины стала Александра Лихачева, для нее эта работа — полнометражный дебют. Съемки проходили в Молдове, Литве и Турции. В августе этого года премьера «Крецула» прошла в рамках полнометражного конкурса фестиваля «Короче».
12+
Матвей Пирогов