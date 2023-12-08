Петербург заранее обрастает пробками: на дорогах плотнее обычного

Час пик еще не настал, а пробки на дорогах Петербурга уже достигли вечерних значений. Трафик в городе к концу дня 8 декабря на 1 балл плотнее обычного, и в ближайшее время заторы начнут расти еще сильнее.
По данным «Яндекс.Пробок», к половине пятого часа вечера петербургские улицы оказались загружены на 7 баллов, тогда как обычно в это время в пятницу наблюдается шесть. С 17 часов они начнут расти и к 18 часам ожидается «восьмерка».
Пока горожане только начинают разъезжаться с работы, плотные пробки в основном сконцентрированы в центре и на Петроградской стороне. В частности, до багрового покраснели на карте улицы в районе площади Восстания, Литейный проспект, набережная Фонтанки, Садовая улица, Каменноостровский проспект, Большой проспект П.С., Чкаловский проспект. Уже плотно на набережных — Свердловской, Арсенальной, Пироговской и Выборгской. Лесной и Большой Сампсониевский проспекты успели обрасти заторами в направлении севера города.
На КАД самая напряженная ситуация — в южной части. Внешнее кольцо уже встало почти от М-11 до вантового моста, внутреннее — от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Также пробка наблюдается на участке внутреннего кольца от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе.