Петербург заранее обрастает пробками: на дорогах плотнее обычного

Час пик еще не настал, а пробки на дорогах Петербурга уже достигли вечерних значений. Трафик в городе к концу дня 8 декабря на 1 балл плотнее обычного, и в ближайшее время заторы начнут расти еще сильнее.



По данным «Яндекс.Пробок», к половине пятого часа вечера петербургские улицы оказались загружены на 7 баллов, тогда как обычно в это время в пятницу наблюдается шесть. С 17 часов они начнут расти и к 18 часам ожидается «восьмерка».