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    В Петербург привезут на гастроли спектакль с балериной Дианой Вишнёвой

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    11 и 12 декабря на сцене Большого драматического театра состоятся гастроли танцгруппы «Контекст» с Дианой Вишнёвой и Дарьей Павленко. Спектакль «Дуо» вдохновлен театральными вечерами XIX века, где музыка и танец оказываются слиты в едином произведении искусства.

    Фото: contextfest.com
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    В основе лежит синтез звуков и движений, а также концепция дуальности и вариативности событий: сюжетом спектакля становится развитие двух различных путей, которые вильнули в разные стороны от общей отправной точки. Это и повествование о встрече с другим человеком и поиске своего отражения в этой встрече, и необходимая и неожиданная встреча с собой — целая система отражений, двойственности и всеединения. В «Дуо» музыка и танец плавно соединяются, создавая гармоничный диалог и обогащая сценическое представление.

    Концепция спектакля возникла из совместной работы танцовщиц Мариинского театра Дианы Вишневой и Дарьи Павленко и хореографа Павла Глухова. Через связь их профессионального опыта и рефлексии строится линия повествования. В «Дуо» танцевальные диалоги балерин отражают их индивидуальность и личные переживания, зачастую скрытые от глаз зрителя вне сцены. Откровенная исповедальная составляющая позволяет зрителю нащупать точки соприкосновения с его собственным опытом. Живое музыкальное сопровождение спектакля помогает погрузиться во внутреннюю сущность человека и начать путешествие к самому себе.

    Фото: contextfest.com
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    Фестиваль «Контекст. Диана Вишнева» — это платформа поддержки и развития современной российской хореографии, которая открывает новые имена и создает новые работы от малой до крупной формы, что позволяет продвигать современный танец, делая его актуальным и нужным.

    12+

    Арина Хек

    Фото: contextfest.com
    Фото: contextfest.com

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