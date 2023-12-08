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    В Финляндии нашли невиданных ранее 3-сантиметровых тараканов. Грешат на международные перевозки

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    Фото: Марко Мутанен / Университет Оулу
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    В Финляндии обнаружили крупный вид тараканов, которые раньше не были замечены в стране. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Университета Оулу.

    Таракана длиной более 3 см нашли в начале декабря в Оулу. Главный интендант Университета Оулу определил особь как Periplaneta fuliginosa, или дымчато-коричневого таракана, который вырастает до 3,2–3,5 см в длину. Как говорится в сообщении, этот вид ранее не был замечен в Финляндии и финского названия пока не имеет.

    Предполагают, что в Финляндию этот вид тараканов попал из-за человеческой деятельности, скорее всего, при международных перевозках. Это пример серьезной глобальной проблемы, когда международные перевозки в ускоренном темпе перемещают и нежелательные виды организмов, отмечают в университете.

    Дымчато-коричневый таракан особенно распространен в Японии, Австралии, на юге Северной Америки и в некоторых регионах Южной Америки. Он может селиться в человеческих домах, больницах, ресторанах и так далее и считается вредителем во многих регионах мира. Из-за способности питаться в том числе фекалиями они также являются переносчиками заболеваний и паразитов.

    Прошедшей осенью сообщалось о нашествии постельных клопов во Франции и Великобритании. В Париже их обнаруживали не только в домах, но и в общественном транспорте.

    Фото: Марко Мутанен / Университет Оулу

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    ФинляндияТараканы
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