В Финляндии нашли невиданных ранее 3-сантиметровых тараканов. Грешат на международные перевозки

В Финляндии обнаружили крупный вид тараканов, которые раньше не были замечены в стране. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Университета Оулу.



Таракана длиной более 3 см нашли в начале декабря в Оулу. Главный интендант Университета Оулу определил особь как Periplaneta fuliginosa, или дымчато-коричневого таракана, который вырастает до 3,2–3,5 см в длину. Как говорится в сообщении, этот вид ранее не был замечен в Финляндии и финского названия пока не имеет.