Ученый расскажет, что общего у Данилы Багрова и майора Грома

В прошлом году издательский дом Bubble Comics, который выпустил комикс про майора Грома, представил и графический роман про Данилу Багрова. Художник у него был тот же, что и у комикса «Игорь Гром», — Андрей Васин. Данила действовал в конце 90-х, — собственно, выход комикса и был посвящен четвертьвековому юбилею выхода фильма. Игорь Гром — наш современник. Как у образцового полицейского, у него были бы вопросики к Даниле, если бы эти герои встретились. Преподаватель «Шанинки» Всеволод Герасимов исследует комиксы. Как отмечают организаторы лектория (пространство «Сообщество» и Новая лига университетов, в которую вошли Европейский университет, «Сколтех», «Шанинка», Российская экономическая школа), «комикс — далеко не только детское развлечение, но и формат публичной истории, в котором происходит осмысление недавнего прошлого». Ученый покажет, через какие образы в нынешних комиксах репрезентируются «лихие девяностые» и какие ностальгические нотки можно через эти образы уловить.

