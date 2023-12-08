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    Ученый расскажет, что общего у Данилы Багрова и майора Грома

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    Преподаватель из Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Всеволод Герасимов исследует ностальгию по 1990-м. О том, как она отражается в современных комиксах, узнаем 13 декабря в Новой Голландии. 18+

    Фото: кадр из фильма «Майор Гром»
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    В прошлом году издательский дом Bubble Comics, который выпустил комикс про майора Грома, представил и графический роман про Данилу Багрова. Художник у него был тот же, что и у комикса «Игорь Гром», — Андрей Васин. Данила действовал в конце 90-х, — собственно, выход комикса и был посвящен четвертьвековому юбилею выхода фильма. Игорь Гром — наш современник. Как у образцового полицейского, у него были бы вопросики к Даниле, если бы эти герои встретились. Преподаватель «Шанинки» Всеволод Герасимов исследует комиксы. Как отмечают организаторы лектория (пространство «Сообщество» и Новая лига университетов, в которую вошли Европейский университет, «Сколтех», «Шанинка», Российская экономическая школа), «комикс — далеко не только детское развлечение, но и формат публичной истории, в котором происходит осмысление недавнего прошлого». Ученый покажет, через какие образы в нынешних комиксах репрезентируются «лихие девяностые» и какие ностальгические нотки можно через эти образы уловить.

    Слушаем лекцию «Между Данилой Багровым и майором Громом: ностальгия по 1990-м в пространстве современного российского комикса» в Новой Голландии (наб. Адмиралтейского канала, 2), в пространстве «Сообщество». Подробности на сайте Новой Голландии в разделе «Образование».

    Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: кадр из фильма «Майор Гром»

    КомиксыМайор Гром
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