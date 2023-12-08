Российские депутаты готовят запрет на размещение рекламы у иностранных агентов

Депутаты готовят поправки, которые запретят российским компаниям и физлицам размещать рекламу на сайтах и в блогах лиц, признанных иностранными агентами. Об этом 8 декабря сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Пискарев отметил, что комиссия неоднократно фиксировала случаи, когда российские компании и физлица рекламировали свои товары и услуги на сайтах иноагентов. При этом, по его словам, иностранные агенты тратят полученные средства на поддержку Украины.

