Российские депутаты готовят запрет на размещение рекламы у иностранных агентов

Депутаты готовят поправки, которые запретят российским компаниям и физлицам размещать рекламу на сайтах и в блогах лиц, признанных иностранными агентами. Об этом 8 декабря сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Пискарев отметил, что комиссия неоднократно фиксировала случаи, когда российские компании и физлица рекламировали свои товары и услуги на сайтах иноагентов. При этом, по его словам, иностранные агенты тратят полученные средства на поддержку Украины.
Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что размещая рекламу у иностранных агентов, юридические и физические лица по факту «финансируют тех, кто ведет антироссийскую деятельность». При этом президент РФ Владимир Путин утверждал, что законы об иностранных агентах никого не ущемляют, наоборот, их цель — «отгородить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне».