    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -18

    1 м/с, вос

    777мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.57eur99.81

    Российские депутаты готовят запрет на размещение рекламы у иностранных агентов

    1037
    28 комментариев

    Депутаты готовят поправки, которые запретят российским компаниям и физлицам размещать рекламу на сайтах и в блогах лиц, признанных иностранными агентами. Об этом 8 декабря сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Пискарев отметил, что комиссия неоднократно фиксировала случаи, когда российские компании и физлица рекламировали свои товары и услуги на сайтах иноагентов. При этом, по его словам, иностранные агенты тратят полученные средства на поддержку Украины.

    Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что размещая рекламу у иностранных агентов, юридические и физические лица по факту «финансируют тех, кто ведет антироссийскую деятельность». При этом президент РФ Владимир Путин утверждал, что законы об иностранных агентах никого не ущемляют, наоборот, их цель — «отгородить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Иностранные агентыРекламаГосдума
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close