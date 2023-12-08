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    Группа «Слот» привезет в Петербург свои главные песни

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    Легенды российской альтернативной музыки нулевых, московские ню-металлисты «Слот» приедут в Петербург, чтобы сыграть свои The Greatest Hits. Именно так называется программа, с которой музыканты выступят 9 декабря в клубе Sound. Вы услышите песни «Мертвые звезды», «Бой», «Чернуха», «Круги на воде», «Две войны», «Ангел и Демон» и многие другие.

    Фото: фрагмент афиши концерта
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    «Слот» — одна из ключевых групп отечественного ню-метала. Первый альбом группа выпустила в 2002-м году. Последний, 11-й по счету, называется «Инстинкт выживания» и вышел в 2021-м году. Всего в «копилке» группы 9 полноформатных альбомов, 2 мини-альбома и 2 альбома ремиксов.

    В 2022-м году «Слот» отметили свое 20 летие выходом трибьюта, где песни металлистов спели в том числе такие неожиданные артисты, как Григорий Лепс, «Винтаж» и Alai Oli.

    Начало концерта в 20:00. 16+

    Андрей Оу

    Фото: фрагмент афиши концерта

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