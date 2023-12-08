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    На Английской набережной сошлись «Дороги судьбы»

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    В пространстве «Елена Цветкова» открылась первая персональная выставка Алины Корнеевой «Дороги судьбы». Вы увидите всю красоту и поэтику северо-западной природы: цветное разнотравье, причудливо переплетенные стволы деревьев, мшистые валуны, бесконечные дороги, скрывающиеся за линией горизонта, лучи солнца, пробивающиеся сквозь темное северное небо.

    Фото: Представлено проектом «Современное наследие России»
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    Мастер воссоздает цветовое пространство ночей Приневской низины: глубокий синий тон неба сливается с розоватыми лучами мерцания фонарей, белизной снега и светом то голубых, то по-домашнему янтарно-медных горящих окон на таинственно замерших в темноте домах. Мягкая насыщенность красок, игра теплого и холодного дарят душевное отдохновение и умиротворение.

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    Зарядиться спокойствием северной природы можно на выставке «Дороги судьбы» до 20 января 2024 в пространстве «Елена Цветкова» по адресу: Английская набережная, 18.

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    Фото: Представлено проектом «Современное наследие России»

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