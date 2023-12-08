«Помогите, кто-то в детской». Девочка была дома одна и увидела в своей комнате дикого зверя

Девочка в Уфе вызвала спасателей, когда заметила в своей комнате непрошеного гостя. Оказалось, что это символ города, рассказывает 8 декабря Управление гражданской защиты Уфы.
Инцидент произошёл минувшим вечером. Девочка была дома одна и вдруг услышала странные звуки, доносившиеся из детской. Она заглянула туда и увидела какого-то зверька. Девочка не растерялась, закрыла дверь в комнату и вызвала спасателей. На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты. Они за пять минут поймали животное с помощью специальной петли и посадили в переноску. Это оказалась куница. Её отвезли в лес и выпустили на волю.
Куница является символом Уфы и изображена на современном гербе города — она бежит по зеленому полю на серебряном фоне. Современный герб создан на основе исторического герба 1782 года. В этих местах издавна водилось много куниц, и башкиры платили ясак русскому царю мехом этого зверя.