Почти киношный экшен за 48 млн в Химках: борсеточник ушел от погони рыбкой, пока преследователь летел кубарем

Группа злоумышленников в Подмосковье умыкнула из припаркованной машины сумку с миллионами рублей прямо в присутствии водителя. Камеры засняли красочную погоню, увы, закончившуюся в пользу воров.
Днем 7 декабря возле банка на Юбилейном проспекте в Химках неизвестные преступники открыли дверь припаркованного автомобиля потерпевшего и похитили с заднего сиденья бумажный пакет с 48 миллионами рублей, сообщает 8 декабря пресс-служба прокуратуры Московской области. В машине в это время находился водитель, отмечают в МВД.
Прокуратуры Московской области
На записи с камер видно, как к стоящему «Мерседесу» подходит крупный мужчина, несущий что-то в руках, открывает заднюю дверь и, вероятно, кладет ношу на сиденье. Затем открывается и закрывается водительская дверь. А пару секунд спустя задняя дверь снова открывается — и видно, как кто-то вытаскивает из машины сумку, а водитель бросается в погоню.
Прокуратуры Московской области
У проезжей части похитителя ждет автомобиль. Стоящий рядом мужчина, заметив погоню, бросается в машину, следом бежит похититель и, пока поскользнувшийся преследователь падает на тротуаре, рыбкой ныряет на заднее сиденье, после чего автомобиль тут же уезжает. Даже быстрый подъем уже не позволяет преследователю догнать воришек.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. б ч.3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Ход и результаты расследования, а также установление причастных к преступлению взяла на контроль Химкинская городская прокуратура.