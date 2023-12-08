ЕС предоставит странам-членам полномочия блокировать импорт газа из России

Евросоюз подготовил законопроект, который предоставит полномочия странам-членам блокировать импорт газа из России. Об этом 8 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Financial Times.
Согласно документу, который попал в распоряжение издания, ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. По мнению чиновников, такая мера позволит энергетическим компаниям ЕС расторгать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты значительных компенсаций.
Ожидается, что представители стран — членов ЕС и Европарламента утвердят проект текста уже в пятницу.
О намерении стран ЕС сократить импорт природного газа из России до 40–45 млрд куб. м в текущем году «Фонтанка» сообщала 2 ноября.