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    Санкции и контрсанкции

    ЕС предоставит странам-членам полномочия блокировать импорт газа из России

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    Евросоюз подготовил законопроект, который предоставит полномочия странам-членам блокировать импорт газа из России. Об этом 8 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Financial Times.

    Согласно документу, который попал в распоряжение издания, ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. По мнению чиновников, такая мера позволит энергетическим компаниям ЕС расторгать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты значительных компенсаций.

    Ожидается, что представители стран — членов ЕС и Европарламента утвердят проект текста уже в пятницу.

    О намерении стран ЕС сократить импорт природного газа из России до 40–45 млрд куб. м в текущем году «Фонтанка» сообщала 2 ноября.

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