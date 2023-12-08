Гринфингеры и площадка Монтессори: не только незнакомые слова, но и общественные объекты в новостройках

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поскольку выбор фасадов и отделки для оформления интерьеров ограничен имеющимися решениями и материалами, добавить необычную «фишку» в новый жилой комплекс проще во дворе или в зоне общественного пространства. И чем больше территория, тем больше возможностей для креатива.



Застройщики стараются выделиться именно благоустройством таких зон и там размещают необычные объекты. Удивить с каждым разом все сложнее, потому что покупатели жилья становятся более опытными и искушенными. И те решения, что применяли раньше в элитных домах, сегодня постепенно перекочевали в класс комфорт. Тем более, что необычные «фишки» в жилых комплексах — это далеко не всегда очень дорого.



«С развитием рынка недвижимости все большую ценность приобретают общественные зоны на территории жилых комплексов, — уверен Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». — Создание места для прогулок, зон отдыха, занятий спортом придает индивидуальность жилому комплексу и создает уникальную атмосферу».



По словам Яна Фельдмана, директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест», тренд на многофункциональность общественных пространств и их наполнение оборудованием без навязанного сценария времяпровождения будет только нарастать. Размер затрат на комплексное благоустройство территории, включая озеленение и наполнение общественных пространств, зависит от класса, расположения жилого комплекса и площади застройки. Чем выше категория недвижимости, тем больше средств будет выделяться девелопером на благоустройство.



Космос, кухня и зеркальные стены

Эксперт рассказывает, какие интересные и необычные «фишки» есть в проектах компании. «В голландском квартале «Янила» в прогулочной зоне установлены необычные элементы, — говорит он. — Здесь есть открытая кухня в натуральную величину, амфитеатр, пешеходный мост и «стена-дорога» — это зеркальная стена с дорожкой с разным углом наклона, меняющая высоту. Такая конструкция поможет малышам научиться балансировать и фокусировать внимание на процессе, а не на своем отражении. Еще есть полоса препятствий из цельных бревен. Оборудование выполнено на производстве компании-партнера по собственному стандарту застройщика под заказ, поскольку такие элементы сложно найти в стандартной линейке компаний, которые специализируются на изготовлении конструкций для детских игровых площадок».



В проекте «Солнечный город» от Setl Group недавно состоялось открытие площадки Монтессори. Такая площадка — единственная в Петербурге, здесь установлено нетиповое оборудование, которое позволяет детям получать знания о мире благодаря своему личному опыту. «С высоты игровая площадка напоминает орбиты нескольких планет, а на самих планетах — космические станции, составленные из необычных игровых элементов, — объясняет Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Здесь есть космический корабль для малышей и ракета-носитель. Центральный элемент игровой зоны — планетарий с тактильными глобусами, окруженный теневым навесом. Дизайнеры применили на площадке разные типы покрытий, которые имитируют поверхность Марса, Луны и даже пересохшего русла марсианской реки. Для этого использовались резиновая крошка, асфальтобетон, тротуарная плитка, мелкие фракции гранита, трава и песок. Главной изюминкой игровой территории стали зоны для опытов и наблюдения за окружающим миром. Например, здесь есть стол для игр с песком и водой, комплексы для экспериментов со звуком, светом, весом и объемом. В игровой зоне появились столики с солнечными часами и фазами луны, «комета» в виде маятника. Для изучения воздушного потока установили флюгер и ветряк».



Вообще, детские площадки — это то, что входит в обязательный список элементов любого жилого комплекса. Однако их качество, наполнение и креативность зависят исключительно от желания застройщика, так как нигде не оговаривается. Разве что может быть отрисовано на рендерах.



«Среди установленного оборудования на игровых площадках финского городка «Юттери» и квартала «Окла» есть конструкции из цельных бревен, выполненные из особо прочной и экологически чистой древесины карагача и нержавеющей стали, — описывает игровые зоны Ян Фельдман. — Карагач — южное дерево, которое не боится любых изменений погоды и будет долговечным благодаря тому, что оно живет в сухом климате. За счет этого оно практически не подвержено гниению. Это дорогой и качественный материал, который максимально устойчив к испытанию детской активностью, при этом элементы выглядят эстетично и вписываются в природный ландшафт. Главное преимущество таких игровых конструкций — отсутствие заданного сценария игры. Дети могут, играя, развивать свою фантазию, воспринимать необычное сооружение из бревен кораблем или большой лошадью».



Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, приводит в пример второй участок квартала ЦДС Dreamline, где запланировано строительство всесезонной песочницы — павильона, которая позволит детям и их родителям проводить время на улице в комфорте в любую погоду. А в уже сданном ЖК ЦДС «Московский» построен полноценный скейт-парк, который пользуется большой популярностью у детей и подростков.

Для любителей гребли Нетривиальные объекты появляются не только на детских площадках. Дмитрий Ефремов рассказывает, что компания развивает в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе новые форматы общественных пространств для отдыха. В акватории реки Юнтоловка, которая протекает по территории комплекса, был открыт центр водных видов спорта «Причал’Ю». Гребной клуб открыт не только для жителей жилого комплекса, но и для всех желающих заниматься греблей и сапсерфингом. В другом квартале будет построена зона для пляжного волейбола и летних видов спорта. Здесь же появятся те самые загадочные гринфингеры — сеть прогулочных аллей, которая свяжет жилые кварталы с другими точками общественной жизни. По аллеям жители района смогут объехать на велосипеде или обойти пешком значительную часть территории «Юнтолово».



Больше площадей, с фонтаном и без В достаточно крупных проектах девелоперов зонами притяжения становятся небольшие площади. Одной из первых стала площадь Европы с фонтаном в проекте Setl Group «Семь столиц» в Кудрово. Она так полюбилось жителям, что подобные запланировали и в других кварталах. Например, в «Чистом небе» появилась площадь Солнца с необычным фонтаном. Общественное пространство с тем же названием, но на этот раз с необычными часами, сейчас строят в «Солнечном городе».

В финском городке «Юттери» от «Ленстройтреста» завершаются работы по оформлению центральной площади. Здесь появились амфитеатр со сценой и интерактивная стена с бизибордами — счетами, часами, кубиками и декоративными скворечниками. Позднее на стене установят дополнительные игровые элементы, а на самой территории — декоративные фонари. А еще стене предстоит в будущем стать витриной или даже выставочным пространством. Здесь будут вывешиваться работы воспитанников детского сада, построенного в квартале. А каждую зиму на этой площади оборудуют каток.



Амфитеатры есть практически в каждом квартале «Ленстройтреста». Это очень удобное место для самореализации подростков. Здесь можно просто собираться и общаться, ставить спектакли или снимать ролики. Для детей помладше есть полоса препятствий с различными играми, меловая доска для художеств, балансировочные бревна и батуты.



«Уровень благоустройства в новых домах за последние несколько лет значительно улучшился, поэтому то, что ранее было необычным, сейчас уже стало нормой, — уверена Наталья Кукушкина. — С натяжкой нестандартными можно назвать декоративные арки во дворах, ветряки, городские огороды и скейт-парки. Большинство жителей хотят видеть на придомовой территории стандартный набор функций — детские и спортивные площадки, велопарковки, места для отдыха. Если эти объекты выполнены качественно и красиво, они будут полностью удовлетворены».



Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»