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    Интимная обстановка привела к пожару в квартире на Кавалергардской улице

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    Ароматические свечи могут сделать обстановку более уютной, а могут привести к пожару. Этот момент не учла 16-летняя девушка, проживающая в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, именно свечи стали причиной ее госпитализации из квартиры на Кавалергардской улице накануне. О самом пожаре в четверг сообщала пресс-служба ГУ МЧС.

    Выяснилось, что от ароматической свечи в комнате загорелась гирлянда. Огонь охватил всего полметра обстановки, но девушка успела получить повреждения, пока боролась с пламенем. В больницу ее доставили с ожогами обеих кистей рук. Пострадавшую поместили в стационар.

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