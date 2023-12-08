Интимная обстановка привела к пожару в квартире на Кавалергардской улице

Ароматические свечи могут сделать обстановку более уютной, а могут привести к пожару. Этот момент не учла 16-летняя девушка, проживающая в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, именно свечи стали причиной ее госпитализации из квартиры на Кавалергардской улице накануне. О самом пожаре в четверг сообщала пресс-служба ГУ МЧС.



Выяснилось, что от ароматической свечи в комнате загорелась гирлянда. Огонь охватил всего полметра обстановки, но девушка успела получить повреждения, пока боролась с пламенем. В больницу ее доставили с ожогами обеих кистей рук. Пострадавшую поместили в стационар.

