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    В Петербурге уроженец Украинской ССР задержан за оправдание терроризма

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    Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма в интернете. Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, за 59-летним Игорем сотрудники Центра «Э» пришли накануне.

    Судя по странице в ВК, мужчина очень много времени проводит в соцсети. Он подписан на добрую сотню пабликов, большая часть из которых посвящена спецоперации. Вероятно, Игорь часто выражал свое мнение, которое не совпадало с точкой зрения патриотично настроенных граждан. По данным «Фонтанки», мужчина переехал в Петербург еще в юности из города в западной части Украины.

    По данным следствия, задержанный написал противозаконное в октябре 2022 года. В результате обыска у него изъяли телефоны и системный блок. Фигуранта поместили в ИВС.

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    Оправдание терроризмаКомментарий в соцсетяхПубликации в соцсетях
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