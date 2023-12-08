В Петербурге уроженец Украинской ССР задержан за оправдание терроризма

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма в интернете. Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, за 59-летним Игорем сотрудники Центра «Э» пришли накануне.
Судя по странице в ВК, мужчина очень много времени проводит в соцсети. Он подписан на добрую сотню пабликов, большая часть из которых посвящена спецоперации. Вероятно, Игорь часто выражал свое мнение, которое не совпадало с точкой зрения патриотично настроенных граждан. По данным «Фонтанки», мужчина переехал в Петербург еще в юности из города в западной части Украины.
По данным следствия, задержанный написал противозаконное в октябре 2022 года. В результате обыска у него изъяли телефоны и системный блок. Фигуранта поместили в ИВС.