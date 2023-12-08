«Альтернативного вида транспорта нет». Люди мёрзли на Дальневосточном в ожидании трамваев

Сбой в движении трамваев на Дальневосточном проспекте заставил петербуржцев помёрзнуть на остановках утром 8 декабря, сообщает читатель «Фонтанки».
Трамваи не ходили по проспекту с 6 утра как минимум до 7:50, рассказал читатель Евгений. «Это единственный вид транспорта. Толпы людей ждут на остановках. Информации нет. Со слов кондуктора, порваны провода. Альтернативного вида транспорта нет», - отметил читатель.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что, по данным на 9 часов утра, движение осуществляется в штатном режиме.