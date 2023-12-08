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    «Альтернативного вида транспорта нет». Люди мёрзли на Дальневосточном в ожидании трамваев

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    Сбой в движении трамваев на Дальневосточном проспекте заставил петербуржцев помёрзнуть на остановках утром 8 декабря, сообщает читатель «Фонтанки».

    Трамваи не ходили по проспекту с 6 утра как минимум до 7:50, рассказал читатель Евгений. «Это единственный вид транспорта. Толпы людей ждут на остановках. Информации нет. Со слов кондуктора, порваны провода. Альтернативного вида транспорта нет», - отметил читатель.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что, по данным на 9 часов утра, движение осуществляется в штатном режиме.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений

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