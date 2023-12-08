Око за жену. После новости об измене петербуржец воткнул нож в глаз соперника

Нешуточные страсти разгорелись у парадной одного из домов на проспекте Культуры в четверг вечером. Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, выпивший местный житель узнал о жене неприятное и напал на ее знакомого.



Около девяти вечера накануне в полицию позвонила девушка. Она попросила приехать и успокоить отца, который угрожает ножом приятелю мамы. Первые наряды были на месте спустя 10 минут. Там они обнаружили врача-методиста с окровавленным лицом. Скорая помощь доставила его во 2-ю горбольницу, где у потерпевшего диагностировали ножевое ранение в левый глаз, также пострадала левая кисть. Пьяного агрессора тоже задержали. Он объяснил, что вспылил из-за новости об измене жены. На мужчину составили протокол и поместили в камеру.

