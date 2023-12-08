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    «Пётр старался защитить наш город, а президент защитил». Беглов сравнил Путина с Петром Первым

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на телеканале 78 с речью о заслугах президента России Владимира Путина перед Петербургом. По словам губернатора, почти все важные инфраструктурные проекты в последние десятилетия были реализованы благодаря президенту. Он также сравнил Путина с Петром Первым.

    «Тогда природа могла победить и разрушить созданное человеком. Над городом тогда висела угроза наводнения, а теперь такой угрозы нет, потому что по решению президента был достроен комплекс защитных сооружений. Петр старался защитить города, а президент защитил», — сказал 7 декабря Беглов.

    По его словам, благодаря Владимиру Путину в Петербург переехал «Газпром» и появился Лахта Центр, кроме того, были построены ЗСД, а также футбольная арена. Благодаря президенту, также отметил Беглов, в стране организовали чемпионат мира по футболу.

    «Петр видел наш город передовым, и сейчас под руководством президента мы строим его таким». Беглов также перечислил музеи, упомянул обновление транспорта и новые технологии. «При Петре этого не было, но сейчас есть искусственный интеллект, мы внедряем его в нашу жизнь», — заключил глава города.

    Важным событием следующего года Беглов назвал выборы президента России. «Они определят, насколько решительно наша страна будет и дальше отстаивать свою независимость и бороться за справедливое мироустройство, за равные права для всех государств, а не только золотого миллиарда».

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