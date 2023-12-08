«Пётр старался защитить наш город, а президент защитил». Беглов сравнил Путина с Петром Первым

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на телеканале 78 с речью о заслугах президента России Владимира Путина перед Петербургом. По словам губернатора, почти все важные инфраструктурные проекты в последние десятилетия были реализованы благодаря президенту. Он также сравнил Путина с Петром Первым.



«Тогда природа могла победить и разрушить созданное человеком. Над городом тогда висела угроза наводнения, а теперь такой угрозы нет, потому что по решению президента был достроен комплекс защитных сооружений. Петр старался защитить города, а президент защитил», — сказал 7 декабря Беглов.