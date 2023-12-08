В Петербурге подросток нестандартно ушел с урока. В полученных травмах обвинили мать

Школа №135 Поделиться Поделиться





Петербургский школьник серьёзной травмой расплатился за невинную шутку. Опасному манёвру предшествовал неприятный разговор с классной руководительницей. В школе конфликт отрицают. А матери пострадавшего намекают на её вину. Ведь петербурженка отказывалась от школьного психолога.



Выговор за мем 29 ноября в 135-й гимназии у седьмого класса шёл урок по русскому языку. Его проводила классная руководительница. Она начала занятие не с повторения предыдущего материла, а с распекания учеников за то, что они неровным строем вошли в класс.



Через некоторое время учитель переключилась на подростка, сидевшего на последней парте в среднем ряду. 14-летний Артем отправил мем в новый чат, который недавно создали на базе отечественной платформы. В чате состояли одноклассники и классная руководительница. По словам матери Артема Анастасии, детям не объяснили назначение чата и они стали там флудить. Мем сына она не видела, но говорит, что там был изображен темнокожий мужчина с подписью «животик болит». Картинка стала поводом для выговора.



«Она заявила сыну, что из-за него будут проблемы у всего класса, у неё, у его мамы и так далее — «Ты всем причинил очень много проблем». Я подозреваю, что она испугалась того, что данные чаты может просматривать администрация школы. Вместо того, чтобы в спокойном тоне, может быть индивидуально объяснить детям, для чего этот чат нужен, она избрала такую меру общения», — отметила Анастасия. «После того, как учитель его очень сильно поругала, Артём, не выдержав критики в свою сторону, просто встал со стула, подошел к однокласснику, похлопал его по спине и сказал: «Удачи», — рассказал одноклассник Артема, с которым пообщалась «Фонтанка».



Затем школьники наблюдали одноклассника уже на улице. Он встал с земли и направился в сторону турников. Классная руководительница, по словам подростков, убедившись, что ребёнок может идти, продолжила урок.

Осмотр в медпункте и травма Мама Артема узнала о случившемся от завуча, которая позвонила ей и сообщила, что сотрудники школы не могут найти её сына. «Я вот как сидела на стуле, я так и рухнула, — говорит Анастасия. — Я дозвонилась до сына с первого раза. Ребенок находился не только в состоянии нервного срыва, там была истерика. Он не мог говорить четко. Плакал, что всех подвел. Я его попросила вернуться в школу и сказала, что я за ним скоро приеду. Но ехать мне было 40–45 минут».



Когда Артем вернулся в школу, его направили в медпункт. «Я у сына спросила, как тебя осматривала врач. Он сказал, что она внешне посмотрела. Я говорю: «живот не щупала?», он сказал, что нет. Единственное, что у него была футболка «Король и шут», врач спросила, где он такую футболку купил. Вот и вся вся медицинская помощь», — отмечает Анастасия.

К этому времени одноклассники Артема уже ушли на урок физкультуры. Занятие прервали и завуч выставил перед классом подростка. «Она попросила его извиниться перед классом, хотя непонятно за что. И нас перед ним извиниться, потому что некоторые из мальчиков его каким-то образом задевали», — рассказал один из одноклассников Артема.



После извинения подростка отправили в кабинет директора, откуда его забрала мама. В этот же день подростка госпитализировали во вторую детскую больницу святой Марии Магдалины. У него диагностировали травмы позвоночника, грудины, таза. Реакция школы Анастасия характеризует сына как неконфликтного подростка. По успеваемости мальчик крепкий середнячок. По словам матери, в классе есть «веселая троица», с которой у сына возникало недопонимание. Она просила привлечь к ситуации психолога и провести тренинги на сплочение. Но этого сделано не было. Анастасия в прошлом году написала отказ от взаимодействия сына с психологом, сочтя что этот специалист работает в школе с формальными подходом.



Петербурженка в разводе с отцом Артема. У мальчика с папой близкие отношения. Сейчас мужчина находится в зоне боевых действий. Связи с ним почти нет. По словам Анастасии, она проговаривает с сыном эту ситуацию. По поводу отца подросток был эмоционально стабилен. Также, по словам матери, в школе проводилась диагностика по профилактике суицидального поведения, её сын не попал в группу риска.



«На сегодняшний день позиция школы такова, что я, как мама, не увидела тревожного состояния ребенка и вовремя не отвела его к психологу», — отметила она.

В приемной 135-й гимназии корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что директор находится на больничном. Там отказались передавать телефон журналиста руководителю учреждения. В пресс-службе администрации Выборгского района настаивают, что конфликта между ребёнком и педагогом не было. Все произошло «внезапно», а о случившемся «учитель через детей сообщила дежурному администратору».



«Ребенка искали сотрудники школы, пытались связаться с ним по телефону, который остался при нём. Эмоциональное состояние ребенка было нестабильное. Он плакал, считал, что всех подвёл. В настоящее время дежурному администратору школы вынесено дисциплинарное взыскание за то, что своевременно не была вызвана бригада скорой помощи», — рассказали в администрации.

Так как Анастасия не нашла понимая у руководства школы, она написала в прокуратуру Выборгского района. В пресс-службе ведомства подтвердили факт обращения и уточнили, что проводят проверку.

Последствия После происшествия семиклассникам временно поставили другого классного руководителя. Предыдущая ушла на больничный. Классное руководство этими ребятами ей дали только в этом году.



«До сегодняшнего дня она не отвечала ни разу ни на мои сообщения, ни на другие сообщения родителей. Пишешь, что ребёнок заболел, никакой обратной связи ни на что никогда», — рассказала мама школьника Алиса.



После случившегося с классом провели собрание. Классная руководительница так и не пообщалась с матерью пострадавшего ребёнка. Позже от её имени в родительский чат отправили сообщение, в котором она поблагодарила родителей, воздержавшихся от «неуместных» комментариев. В чате никто на это сообщение не ответил.

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На сайте гимназии указано, что классный руководитель имеет педагогический стаж 22 года, 21 из них работает в этом учреждении. На звонки корреспондента и сообщения она не ответила.

6 декабря Артема выписали из больницы. Ему предстоит длительная реабилитация. В течение шести месяцев подростку нельзя сидеть. Теперь учиться он будет дома.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

