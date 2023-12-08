В Приморском и Выборгском районах в 2023 году появилось шесть новых соцобъектов

На Парнасе закончилось строительство детской и взрослой поликлиник, детского сада и школы, а в Юнтолово — детского сада и школы.



Как сообщают в «Главстрой Санкт-Петербург», детский сад на 280 детей стал восьмым в жилом комплексе «Северная долина», а школа на 825 учеников, открывшаяся 1 сентября, — пятой в проекте.



Также в декабре девелопер получил разрешение на ввод детской и взрослой поликлиник на Парнасе. Поликлиника для взрослых в Толубеевском проезде рассчитана на 960 посещений в смену. Принимать здесь будут участковые врачи и специалисты. Внутри находится водолечебный комплекс с бассейном, женская консультация и травматологический пункт, дневной стационар, отделение функциональной диагностики и медицинской профилактики, конференц-зал на 100 мест.

