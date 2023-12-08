В Приморском и Выборгском районах в 2023 году появилось шесть новых соцобъектов

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    На Парнасе закончилось строительство детской и взрослой поликлиник, детского сада и школы, а в Юнтолово — детского сада и школы.

    Как сообщают в «Главстрой Санкт-Петербург», детский сад на 280 детей стал восьмым в жилом комплексе «Северная долина», а школа на 825 учеников, открывшаяся 1 сентября, — пятой в проекте.

    Также в декабре девелопер получил разрешение на ввод детской и взрослой поликлиник на Парнасе. Поликлиника для взрослых в Толубеевском проезде рассчитана на 960 посещений в смену. Принимать здесь будут участковые врачи и специалисты. Внутри находится водолечебный комплекс с бассейном, женская консультация и травматологический пункт, дневной стационар, отделение функциональной диагностики и медицинской профилактики, конференц-зал на 100 мест.

    Детская поликлиника на этой же улице сможет принимать 348 пациентов за смену. Внутри здесь будет работать педиатрическое отделение и кабинеты врачей-специалистов, комната здорового ребенка, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для физиотерапии и лечебной физкультуры с бассейном.

    Что касается Юнтолово, то детский сад на 200 мест стал третьим в проекте «Юнтолово», а школа на 825 детей стала здесь второй. Оба объекта находятся на Юнтоловском проспекте, открыть их планируется весной 2024 года.

    В школах в «Северной долине» и «Юнтолово» открыты IT-пространства, а также работают совместные программы с вузами. В частности, на базе школы в Юнтолово открыт образовательный кластер СПбГАСУ, где детей обучают урбанистике, — помимо представителей вуза, к преподаванию собираются присоединиться специалисты компании-застройщика и рассказать о проектах КОТ.

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