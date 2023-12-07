В Москве трех бывших полицейских и инженера обвинили в продаже личных данных граждан России

Трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшему инженеру столичного
Сергея Кошелева, Александра Пономаренко, Александра Захарова и Кирилла Максимова задержали в апреле этого года по уголовному делу о превышении должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности (
Уточняется, что обвиняемые признали вину и сотрудничают со следствием. Также Следственный комитет сообщал о задержании в Москве хакера по этому же уголовному делу. Ему предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации (