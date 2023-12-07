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    В Москве трех бывших полицейских и инженера обвинили в продаже личных данных граждан России

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    Трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшему инженеру столичного ГУ МВД России предъявлены обвинения в неправомерном доступе к информационной базе МВД РФ, который повлек тяжкие последствия, сообщает 7 декабря ТАСС.

    Сергея Кошелева, Александра Пономаренко, Александра Захарова и Кирилла Максимова задержали в апреле этого года по уголовному делу о превышении должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности (пп. «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ). Басманный районный суд отправил всех четверых под стражу.

    Уточняется, что обвиняемые признали вину и сотрудничают со следствием. Также Следственный комитет сообщал о задержании в Москве хакера по этому же уголовному делу. Ему предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ). Вину он не признал.

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