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    В Петербурге в больнице умер мужчина, доставленный с переохлаждением

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    Мужчину без сознания нашли на улице утром в Петербурге с признаками переохлаждения. Он скончался в больнице.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, скорую к дому 75, корпус 1 по Северному проспекту вызвали очевидцы около половины восьмого утра. Медики нашли лежащим на земле мужчину, которому, согласно найденным документам, 44 года, и он зарегистрирован в Калининском районе.

    Петербуржца привезли в больницу в состоянии клинической смерти и с переохлаждением. Он умер в 9 утра, несмотря на старания врачей.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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