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    ВТБ назвал причину, по которой банк «Открытие» стал лидером по убыткам

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    Банк «Открытие» по итогам октября 2023 года стал лидером по убыткам. Это объясняется цессией портфеля ценных бумаг в рамках процесса интеграции финансовой организации в группу ВТБ. Об этом 7 декабря рассказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет «Коммерсантъ».

    Ранее издание подсчитало, что в октябре чистый убыток «Открытия» составил 10,55 млрд рублей. В том же месяце банк продал ВТБ облигации федерального займа с фиксированным доходом. Он отражался на балансе по амортизированной стоимости. По словам Пьянова, это была «внутригрупповая сделка». Соответственно, она не отразится на консолидированном результате., и по итогам всего года банк ожидает чистую прибыль в размере 430млрд рублей.

    ВТБ в текущем году уже окупил более половины расходов на покупку «Открытия» (сделка составила 240 млрд рублей): 160 млрд рублей были признаны «прибылью первого дня», еще 100 млрд рублей чистой прибыли «Открытие» должно получить до 2024 года.

    Миграцию активов «Открытия» планируется завершить до 2025 года.

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