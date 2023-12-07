ВТБ назвал причину, по которой банк «Открытие» стал лидером по убыткам

Банк «Открытие» по итогам октября 2023 года стал лидером по убыткам. Это объясняется цессией портфеля ценных бумаг в рамках процесса интеграции финансовой организации в группу ВТБ. Об этом 7 декабря рассказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет «Коммерсантъ».



Ранее издание подсчитало, что в октябре чистый убыток «Открытия» составил 10,55 млрд рублей. В том же месяце банк продал ВТБ облигации федерального займа с фиксированным доходом. Он отражался на балансе по амортизированной стоимости. По словам Пьянова, это была «внутригрупповая сделка». Соответственно, она не отразится на консолидированном результате., и по итогам всего года банк ожидает чистую прибыль в размере 430млрд рублей.