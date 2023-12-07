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    «По веткам были нюансы». В Лодейном Поле горожане забраковали главную новогоднюю ель

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    В Лодейном Поле горожане не приняли главную новогоднюю елку. А в местной администрации прислушались к людям — и не приняли работу у подрядчика. Подробности скандала приводит 7 декабря портал 47news.

    Как сообщили подписчики группы «Лодейное Поле и Подпорожье» в соцсети «ВКонтакте», на Петровскую площадь в Лодейном Поле привезли праздничную ель. Вот только ее вид не порадовал горожан, ведь дереву откровенно не хватало веток — их сломали во время доставки из леса. Через двое суток подрядчик закрепил дополнительные ветки, но это ситуацию не спасло.

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    Как передает 47news, администрация Лодейнопольского района приняла решение найти еще одну ель — работы у подрядчика не приняли и не оплатили. Тот, в свою очередь, признал, что «по веткам были нюансы». Подробнее читайте в материале наших коллег.

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    Лодейное полеЛысая елка
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