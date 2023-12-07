«По веткам были нюансы». В Лодейном Поле горожане забраковали главную новогоднюю ель

В Лодейном Поле горожане не приняли главную новогоднюю елку. А в местной администрации прислушались к людям — и не приняли работу у подрядчика. Подробности скандала приводит 7 декабря портал 47news.



Как сообщили подписчики группы «Лодейное Поле и Подпорожье» в соцсети «ВКонтакте», на Петровскую площадь в Лодейном Поле привезли праздничную ель. Вот только ее вид не порадовал горожан, ведь дереву откровенно не хватало веток — их сломали во время доставки из леса. Через двое суток подрядчик закрепил дополнительные ветки, но это ситуацию не спасло.

