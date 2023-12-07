Комиссия по этике СПбГУ осудила студентов, которые в соцсетях оставляли оскорбительные комментарии о вузе

Двое студентов СПбГУ нарушили кодекс универсанта. Они оставляли в социальной сети «ВКонтакте» нелестные комментарии об университете, сообщает комиссия вуза по этике.



Заседание прошло в ноябре. К комиссии обратилась представитель Совета родителей Академической гимназии при СПбГУ. Она попросила рассмотреть вопрос о соответствии поведения двух студентов кодексу универсанта.

Под проверку попали первокурсник IT-направления и второкурсник «Юриспруденции». По данным комиссии, студенты писали во «ВКонтакте» нецензурные и оскорбительные комментарии в адрес студентов и других лиц. При этом комментарии были размещены в открытом доступе. По мнению представителя Совета родителей, из-за этого складывается «неверное представление об облике студентов университета и уровне культуры общения, что, безусловно, наносит существенный вред репутации университета».