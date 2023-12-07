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    Комиссия по этике СПбГУ осудила студентов, которые в соцсетях оставляли оскорбительные комментарии о вузе

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    Двое студентов СПбГУ нарушили кодекс универсанта. Они оставляли в социальной сети «ВКонтакте» нелестные комментарии об университете, сообщает комиссия вуза по этике.

    Заседание прошло в ноябре. К комиссии обратилась представитель Совета родителей Академической гимназии при СПбГУ. Она попросила рассмотреть вопрос о соответствии поведения двух студентов кодексу универсанта.

    Под проверку попали первокурсник IT-направления и второкурсник «Юриспруденции». По данным комиссии, студенты писали во «ВКонтакте» нецензурные и оскорбительные комментарии в адрес студентов и других лиц. При этом комментарии были размещены в открытом доступе. По мнению представителя Совета родителей, из-за этого складывается «неверное представление об облике студентов университета и уровне культуры общения, что, безусловно, наносит существенный вред репутации университета».

    Первокурсник, который публиковал комментарии от своего имени, на заседание комиссии не пришел. А вот второкурсник, который высказывался под псевдонимом, присутствовал. Он подтвердил, что писал подобные комментарии, но «только один раз», и согласился, что такое поведение неприемлемо.

    Комиссия по этике заключила, что студенты нарушили два пункта кодекса универсанта: о достойном представлении университета вовне, в том числе в интернете, и об уважительном отношении к учителям, коллегам и ученикам.

    «Фонтанка» связалась с одним из студентов. Он пояснил, что после решения комиссии никаких санкций к нему не применялось: «О решении я узнал недавно. Никаких сообщений в связи с этим от администрации до меня не доходило».

    Ранее из СПбГУ отчислили студента Кирилла Каверина, защищавшего дом Басевича. Поводом для санкции стало административное наказание.

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