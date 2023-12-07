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    Ректор и врачи Педиатрического университета спасали пассажира на борту самолета из Петербурга в Красноярск

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    Пассажир рейса «Санкт-Петербург — Красноярск» почувствовал себя плохо во время полета и начал терять сознание. Экстренной посадки удалось избежать, поскольку на борту оказались руководители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

    Педиатрический университет

    Состояние мужчины ухудшилось в середине полета. На помощь ему пришла группа врачей во главе с ректором, главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым, рассказали 7 декабря в пресс-службе СПбГМПУ. Медики летели транзитом через Красноярск в Тыву для работы в составе рабочей группы Минздрава РФ.

    На борту самолета оказалась аптечка с необходимыми препаратами, а также кислород. Это позволило стабилизировать состояние пассажира так, чтобы он смог долететь до Красноярска, где его передали местным врачам.

    В пресс-службе университета отметили, что подобные случаи уже происходили. 17 февраля 2022 года доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования Ирина Кузнецова пришла на помощь попутчице на рейсе из Петербурга в Красноярск. В сентябре прошлого года ректор вместе с заместителем главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексеем Яковлевым спасали пассажирку во время полёта из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский. В ночь с 5 на 6 октября 2021 года Дмитрий Иванов и главный врач университетской клиники Виталий Резник помогали пассажиру самолёта «Москва — Барнаул».

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