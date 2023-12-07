Ректор и врачи Педиатрического университета спасали пассажира на борту самолета из Петербурга в Красноярск

Пассажир рейса «Санкт-Петербург — Красноярск» почувствовал себя плохо во время полета и начал терять сознание. Экстренной посадки удалось избежать, поскольку на борту оказались руководители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).
Педиатрический университет
Состояние мужчины ухудшилось в середине полета. На помощь ему пришла группа врачей во главе с ректором, главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым, рассказали 7 декабря в пресс-службе СПбГМПУ. Медики летели транзитом через Красноярск в Тыву для работы в составе рабочей группы Минздрава РФ.
На борту самолета оказалась аптечка с необходимыми препаратами, а также кислород. Это позволило стабилизировать состояние пассажира так, чтобы он смог долететь до Красноярска, где его передали местным врачам.