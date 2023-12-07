В Петербурге пройдут гастроли МХАТА Горького

11 и 12 декабря на сцене Михайловского театра пройдут показы спектакля МХАТа имени М. Горького «Нежданно-негаданно» в постановке Галины Полищук.
Спектакль поставлен по одноименному рассказу Валентина Распутина, написанному в 1997 году. В эпоху «лихих девяностых» жизнь переполняется энергией и неожиданностями, которые могут как спонтанно помочь, так и уничтожить человека. Переворот мира, отсутствие твердой почвы под ногами и четкого понимания, что будет дальше, сродни бурному потоку. Живая, играющая, таинственная вода вдруг превращается в мутные потоки неумолимого рока. Забивает карманы мятыми купюрами, втаптывает в землю тело, выворачивает наизнанку душу.
Сам Валентин Распутин является истинным знатоком русской глубинки и создает ее образ сложным и многогранным. Он умело описывает душу русской деревни, ее простоту и мудрость, юмор и живость, однако не стремится к идеализации. Писатель сравнивает судьбы людей с бревнами, которые сплавляют по реке, подчеркивая их инертность и зависимость от обстоятельств.
Спектакль акцентирует внимание на противоречиях жизни: добра и зла, горя и счастья, и их стремительном течении внутри каждого из нас. Вопрос о том, что является истиной, и обязательно ли свет всегда побеждает тьму, уступает место более глубокому пониманию человеческой природы и неопределенности ее судьбы.
Галина Полищук назначена главным режиссером МХАТА имени Горького. «Нежданно-негаданно» — уже второй ее спектакль в этом театре. В спектакле заняты: Марат Башаров, Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова, Настя Кехман, Агния Кузнецова, Николай Коротаев, Андрей Вешкурцев.
16+
Арина Хек