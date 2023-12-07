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    Грузовик снес Audi Q5 на перекрестке Рощинского шоссе, впечатавшись в водительскую дверь

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    Серьезная авария с участием большегруза произошла днем 7 декабря в Курортном районе Петербурга. Тяжело пострадал один из водителей.

    Около 13 часов на 8-м километре Рощинского шоссе столкнулись грузовой автомобиль FAW и Audi Q5, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 43-летний водитель грузовика изначально следовал по главной дороге, однако на перекрестке она заканчивается. Мужчина выехал на перекресток, не пропустив «Ауди» под управлением 49-летнего водителя.

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    Судя по всему, речь идет о пересечении Рощинского шоссе и Пухтоловской дороги, где прямо перед перекрестком на Рощинском установлены знаки «Конец главной дороги» и «Уступи дорогу». На фото с места ДТП, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что удар пришелся прямо на водительскую дверь. Грузовик буквально снес кроссовер, сильно его повредив.

    В результате аварии водитель Audi получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили в главке.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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