Группа «Эталон» за месяц заключила контрактов на 14,8 млрд рублей





Стоимость заключенных контрактов Группы «Эталон» в ноябре составила 14,8 млрд рублей, что стало рекордом продаж за месяц с выхода компании на IPO. Продажи в квадратных метрах превысили показатели за тот же месяц трех последних лет и достигли 73 тыс. кв. м.



Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина отметил, что подобная динамика связана в первую очередь с выходом компании на региональные рынки, где продажи кратно растут. Также свою роль сыграл переток части покупателей со вторичного на первичный рынок после увеличения ключевой ставки и ставок по рыночной ипотеке.

