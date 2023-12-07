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    Группа «Эталон» за месяц заключила контрактов на 14,8 млрд рублей

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    Стоимость заключенных контрактов Группы «Эталон» в ноябре составила 14,8 млрд рублей, что стало рекордом продаж за месяц с выхода компании на IPO. Продажи в квадратных метрах превысили показатели за тот же месяц трех последних лет и достигли 73 тыс. кв. м.

    Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина отметил, что подобная динамика связана в первую очередь с выходом компании на региональные рынки, где продажи кратно растут. Также свою роль сыграл переток части покупателей со вторичного на первичный рынок после увеличения ключевой ставки и ставок по рыночной ипотеке.

    — Помимо расширения географии и масштабов бизнеса компания занялась решением вопроса торговой инфраструктуры для держателей депозитарных расписок, повысила статус листинга ценных бумаг на Московской бирже до первичного и вынесла на обсуждение акционеров вопрос о редомициляции в Россию, — заявил он. — Текущая капитализация Группы «Эталон» заметно ниже рыночной стоимости активов в 288 млрд рублей, и мы ожидаем, что снятие инфраструктурных ограничений поможет преодолеть фундаментальную недооцененность компании.

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