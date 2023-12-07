Рынок рублевых сбережений по итогам года вырастет более чем на 20%

По итогам года портфель рублевых накоплений физлиц вырастет более чем на 20% с начала года и приблизится к 40 трлн рублей. Как заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», высокие ставки по вкладам в рублях в четвертом квартале и охлаждение спроса на кредиты и накопления в долларах и евро подстегнули интерес к рублевым сбережениям.
— Еще в сентябре мы ожидали, что рынок привлечения всех валют вырастет до 40 трлн рублей, но уже сейчас очевидно, что он превысит 43 трлн, из которых 40 — это только рубли, — говорит Георгий Горшков. — Именно вложения в национальной валюте активировали клиентов в четвертом квартале за счет высоких ставок по вкладам и накопительным счетам — они достигают 15–16%, это лучшая доходность за последние полтора года. По нашим прогнозам, ключевая ставка будет держаться на высоком уровне большую часть 2024 года, что продлит «время вкладчика» на рынке.
В октябре — ноябре розничные клиенты открыли в банке более миллиона новых рублевых депозитов и 750 тыс. накопительных счетов — в результате портфель сбережений физлиц банка в рублях вырос примерно на 430 млрд руб. — это втрое больше, чем за те же два прошлогодних месяца. Число вкладчиков в банке с начала года выросло на 39% и достигло 1,8 млн человек.