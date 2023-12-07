Сотрудники УСБ со спецназом задержали двух полицейских по делу о силовой помощи в размолвке возлюбленных

В Петербурге задержали двух сотрудников полиции по делу о «разбое» и «вымогательстве». Причиной стало разбитое сердце.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 декабря, 37-летнего жителя Петербурга избили и ограбили на встрече в кафе на Придорожной аллее 21 ноября. По предварительной информации, на рандеву его пригласили пятеро знакомых его гражданской жены. У пары случилась размолвка, и женщина хотела получить «компенсацию» в размере 160 тысяч рублей.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Усилиями сотрудников управления собственной безопасности были установлены все участники драмы, в том числе двое сотрудников 59-го отдела полиции. Они, по версии следствия, после нападения доставили мужчину в отдел якобы за «мелкое хулиганство». Таким образом группа якобы пыталась воспрепятствовать его жалобам в полицию.
Полицейские совместно со спецназом задержали 7 декабря всех предполагаемых участников нападения.
Возбуждены уголовные дела по статьям «разбой» и «вымогательство».
Руководство ГУ МВД России назначило служебную проверку, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства происшествия. Если вина сотрудников будет подтверждена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.