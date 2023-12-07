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    Госдума приняла закон, который ограничит рост процентной ставки по ипотеке без страховки

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    Государственная дума приняла закон, направленный на ограничение роста процентной ставки по ипотечным кредитам при отказе заёмщика от страхования. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 декабря.

    Согласно поправкам, кредитор будет вправе увеличить процентную ставку по выданному кредиту до первоначального уровня. Речь идет о ставке, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам.

    Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года. Нововведение будет распространяться на договоры ипотеки, заключенные после этой даты.

    Ранее «Фонтанка сообщала, что строители предлагают ввести налоговые льготы для ипотечных заемщиков в возрасте до 30 лет.

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