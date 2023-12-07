Госдума приняла закон, который ограничит рост процентной ставки по ипотеке без страховки

Государственная дума приняла закон, направленный на ограничение роста процентной ставки по ипотечным кредитам при отказе заёмщика от страхования. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 декабря.



Согласно поправкам, кредитор будет вправе увеличить процентную ставку по выданному кредиту до первоначального уровня. Речь идет о ставке, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года. Нововведение будет распространяться на договоры ипотеки, заключенные после этой даты.