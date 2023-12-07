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    В Петербурге фонд «Долго и счастливо» собирает новогодние подарки для пожилых одиноких горожан

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    Фото: Лидия Верещагина, предоставлено БФ «Долго и счастливо»
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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо» собирает к Новому году подарки для пожилых петербуржцев — для тех, кто живет самостоятельно, и тех, кто вынужден встречать праздник в стенах больниц.

    В этом году задача-максимум — собрать 400 подарков для одиноких петербуржцев и не менее 300 наборов для бабушек и дедушек, находящихся в больницах.

    Пожилым людям, которые живут самостоятельно дома, в подарочные наборы войдут угощения к праздничному столу: конфеты, печенье или зефир, чай и кофе, а также украшения для новогоднего стола.

    «Этот традиционный праздник очень важен для пожилых людей. Они хотят накрыть праздничный стол, позвать гостей и встретить Новый год с радостью. Но на пенсию в 13–15 тысяч рублей очень сложно купить что-то праздничное», — говорят в фонде.

    Для бабушек и дедушек, которые встретят праздники в больничных палатах гериатрических отделений больниц, подарки будут более практичными: футболки, полотенца, халаты, пижамы, носки, средства личной гигиены.

    «Нам предстоит поздравить как минимум 300 человек, в основном это лежачие или маломобильные одинокие старички. Многие из них оставлены родственниками и живут там месяцами или даже годами. Наше внимание в праздничные дни поддержит пожилых людей, даст им почувствовать, что они не одни», — рассказали в «Долго и счастливо».

    Сбор продлится до 22 декабря.

    Те, кто желает принять участие в сборе, могут привезти подарки непосредственно в офис фонда, который находится в центре города, или заказать доставку.

    С полным списком необходимого можно ознакомиться на официальной странице БФ «Долго и счастливо» в соцсети. Там также указаны адрес, время работы фонда и контакты для обратной связи.

    Фото: Лидия Верещагина, предоставлено БФ «Долго и счастливо»

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году.

    Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально незащищенных людей пожилого возраста.

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