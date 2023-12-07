В Петербурге фонд «Долго и счастливо» собирает новогодние подарки для пожилых одиноких горожан

Фото: Лидия Верещагина, предоставлено БФ «Долго и счастливо» Поделиться Поделиться





Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо» собирает к Новому году подарки для пожилых петербуржцев — для тех, кто живет самостоятельно, и тех, кто вынужден встречать праздник в стенах больниц.



В этом году задача-максимум — собрать 400 подарков для одиноких петербуржцев и не менее 300 наборов для бабушек и дедушек, находящихся в больницах.

Пожилым людям, которые живут самостоятельно дома, в подарочные наборы войдут угощения к праздничному столу: конфеты, печенье или зефир, чай и кофе, а также украшения для новогоднего стола.



«Этот традиционный праздник очень важен для пожилых людей. Они хотят накрыть праздничный стол, позвать гостей и встретить Новый год с радостью. Но на пенсию в 13–15 тысяч рублей очень сложно купить что-то праздничное», — говорят в фонде.



Для бабушек и дедушек, которые встретят праздники в больничных палатах гериатрических отделений больниц, подарки будут более практичными: футболки, полотенца, халаты, пижамы, носки, средства личной гигиены.

«Нам предстоит поздравить как минимум 300 человек, в основном это лежачие или маломобильные одинокие старички. Многие из них оставлены родственниками и живут там месяцами или даже годами. Наше внимание в праздничные дни поддержит пожилых людей, даст им почувствовать, что они не одни», — рассказали в «Долго и счастливо».



Сбор продлится до 22 декабря.



Те, кто желает принять участие в сборе, могут привезти подарки непосредственно в офис фонда, который находится в центре города, или заказать доставку.

С полным списком необходимого можно ознакомиться на официальной странице БФ «Долго и счастливо» в соцсети. Там также указаны адрес, время работы фонда и контакты для обратной связи.

