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    Участник BTS пойдёт служить в спецназ

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    Звезда k-pop-группы BTS Ви (Ким Тхэхён) подтвердил, что во время своей обязательной военной службы пойдёт в подразделение специального назначения. Об этом 7 декабря сообщило издание Koreaboo.

    Он попросил поклонников не волноваться слишком сильно.

    «Я бросаю вызов самому себе, но я также знаю, как уберечь себя, когда это необходимо. Я вернусь здоровым и не пострадаю», — пообещал Тхэхён (перевод по «Газете.Ru»).

    Сейчас службу уже проходят трое участников BTS: Джей-Хоуп, Шуга и Чин. Намджун, Чимин, Тхэхён и Чонгук уйдут в армию, по информации Yonhap, в следующем месяце. Южнокорейский лейбл BigHit пояснил, что они будут служить по системе компаньонов, то есть будут распределены в одно подразделение. Группа вернется на сцену, как ожидается, в 2025 году.

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    K-popСлужба в армииЮжная Корея
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