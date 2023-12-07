Как «летает» интернет в новостройках — показало исследование

Эксперты проверили* услугу передачи данных в разных городах России. В петербургский список мест вошли семь наиболее бурно строящихся районов Петербурга и области рядом с городом: Парнас, Парголово, Петровский остров, намыв Васильевского острова, Новогорелово, Рыбацкое и Октябрьская набережная.



Оценка скорости мобильного интернета производилась по двум основным параметрам: скорость на загрузку, которая важна, например, когда мы смотрим видео онлайн, и скорость в обратном канале, которая влияет на быстроту отправки любого пользовательского контента — сообщений, роликов, фотографий — в Сеть.



По данным исследования, оператор билайн с отрывом лидирует по средней скорости на загрузку в «новых» районах, значение этого параметра составляет у него 51 Мбит/с. Так, она выше, чем у остальных операторов, в Парголово (64,5 Мбит/с), на Петровском острове (91,7 Мбит/с), в Рыбацком (68,9 Мбит/с) и на Октябрьской набережной (42,6 Мбит/с).



Результаты билайна по отправке контента в Сеть тоже выше средних: 16,5 Мбит/с. Ролики, фото и голосовые сообщения «улетают» на скорости 19,7 Мбит/с на Петровском острове, 17,9 Мбит/с в Новогорелове, 18,3 Мбит/с на Октябрьской набережной и 17 Мбит/с в Рыбацком.



Директор Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Петербург активно застраивается, и наличие связи в новых спальных районах — это такая же необходимость, как магазин продуктов у дома, доступная транспортная инфраструктура, школы и поликлиники. Результаты тестирования наглядно продемонстрировали качество проделанной билайном работы. Мы обеспечили абонентов быстрым и стабильным мобильным интернетом, но останавливаться на достигнутом, конечно же, не планируем. Впереди у нас еще много работы. И мы надеемся и дальше помогать нашим клиентам общаться, учиться, работать и развлекаться с помощью высокоскоростного интернета билайна».



*Скорость соединения проверил специалист ИАА «Телеком Дейли» в рамках спецпроекта «Качество связи» во второй половине ноября 2023 года. В ходе исследования он использовал измерительный комплекс TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation — измерительную систему для анализа работоспособности сотовых систем) и смартфоны с сим-картами четырех операторов. Подробнее о результатах исследования можно прочитать здесь.