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    При пожаре на КАД никто не пострадал, пассажиров автобуса увезли

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    В результате автобусного пожара на юге КАД утром 7 декабря никто не пострадал. Пассажиров, ждавших в полосе безопасности, забрал другой автобус. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    читатель «Фонтанки»

    Напомним, на 79-м километре внутреннего кольца загорелся рейсовый автобус Санкт-Петербург — Кингисепп. На фото Упрдора видно, что от автобуса остался только остов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В ГУ МЧС по Петербургу сообщение о пожаре в Красносельском районе поступило в 9:32. На место выезжали две единицы техники (10 человек личного состава). В 9:57 пожар был ликвидирован.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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