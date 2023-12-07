При пожаре на КАД никто не пострадал, пассажиров автобуса увезли

В результате автобусного пожара на юге КАД утром 7 декабря никто не пострадал. Пассажиров, ждавших в полосе безопасности, забрал другой автобус. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
читатель «Фонтанки»
Напомним, на 79-м километре внутреннего кольца загорелся рейсовый автобус Санкт-Петербург — Кингисепп. На фото Упрдора видно, что от автобуса остался только остов.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщение о пожаре в Красносельском районе поступило в 9:32. На место выезжали две единицы техники (10 человек личного состава). В 9:57 пожар был ликвидирован.