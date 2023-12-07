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    В Краснодарском крае пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с КАМАЗом и «Мерседесом»

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    2 комментария

    Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Водитель КАМАЗа въехал в «Мерседес», что спровоцировало дальнейшую аварию. Подробности 6 декабря сообщает региональное ГУ МВД.

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    Авария произошла минувшим вечером в Северском районе. В 20.30 мск на 52 км трассы «Краснодар-Верхнебаканский» водитель КАМАЗа врезался во впереди идущий микроавтобус «Мерседес». Тот от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с большегрузом.

    В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские.

    Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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    Комментарии 2

    Гость07 Дек 2023 в 00:32
    ничего не понял.
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