В Краснодарском крае пять человек погибли и двое пострадали в ДТП с КАМАЗом и «Мерседесом»

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Водитель КАМАЗа въехал в «Мерседес», что спровоцировало дальнейшую аварию. Подробности 6 декабря сообщает региональное ГУ МВД.
Авария произошла минувшим вечером в Северском районе. В 20.30 мск на 52 км трассы «Краснодар-Верхнебаканский» водитель КАМАЗа врезался во впереди идущий микроавтобус «Мерседес». Тот от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с большегрузом.
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).