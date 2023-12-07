Кошкин дом остается. Как смогли ужиться бизнес и 70 котиков

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Выкупить объект для бизнеса и обнаружить в нем приют для кошек — как правило, такие сюрпризы предприниматели не любят и они заканчиваются срочным сбором средств на переезд кошек в новое место. С приютом «Новый дом» в Гаражном проезде история сложилась по-другому.



В ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» есть номинация «Сервис года для животных». Приюты для бездомных домашних животных в ней пока не представлены, но при этом выполняют важную функцию и помогают хозяевам и животным находить друг друга.

Приют для кошек «Новый дом» в Гаражном проезде обосновался с 2020 года, куда им пришлось срочно переехать с предыдущего места аренды на Московском шоссе. Арендодателей, готовых взять множество животных, не так уж много, как и подходящих помещений, поэтому ситуация у приюта была непростой.



— На тот момент собственником здания в Гаражном было ГВСУ № 14 (Главное военно-строительное управление. — Прим. ред.), мы сняли помещение площадью 255 кв. м — больше, чем было на Московском шоссе, — рассказала Анастасия Игнатьева, сооснователь и совладелец приюта «Новый дом». — Только здесь за счет большой площади получилось сделать стационар — его технически сложно организовать, это должно быть отдельное помещение, чтобы его «пациенты» не пересекались с другими животными.



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Территория площадью около 3 гектаров в Гаражном проезде оказалась среди имущества ГВСУ № 14, реализуемого Росимуществом на торгах за долги. И в 2023 году новым собственником стал инвестхолдинг «Агастон», специализирующийся на коммерческой недвижимости.

Известие о том, что комплекс зданий, где приют наравне еще с 71 арендатором снимал помещение, продали, оказалось совершенно неожиданным для всех. Некоторые решили сразу съехать, но приюту не так легко быстро собрать чемоданы.



— Прежний собственник помещения нас не предупредил, что территорию выставили на торги, — рассказала Анастасия Игнатьева. — Это было время неразберихи и отсутствия информации. В отчаянии мы написали о ситуации пост в социальных сетях, это имело резонанс — на него уже отреагировала администрация района. Но с новым собственником мы нашли общий язык, оказалось, никого выселять не будут — мы обговорили вопросы аренды и остались на этом месте на прежних условиях.



В принципе беспокойство было обоснованно — первоначальный план «Агастона» предполагал, что все три гектара земли будут расчищены от построек, чтобы построить там склады класса А или B общей площадью 17 тыс. кв. м. Коррективы отчасти внесла экономическая ситуация — стало понятно, что в условиях текущих ставок по кредитам проект будет долго окупаться, —отчасти наличие большого количества арендаторов. Поэтому было решено вместо сноса объекта реконструировать фасадную часть, которая выходит на Гаражный проезд, а обновлением остальной территории заниматься постепенно, переводя арендаторов из одной части в другую.

— Реконструкция фасада в таком ключе как раз позволит сохранить практически всех действующих арендаторов, включая социально значимых, таких, как приют для кошек «Новый дом», — подчеркнули в компании «Агастон». — Мы обсудили наш проект с руководством комитета по градостроительству и архитектуре. Кроме того, это создаст новые рабочие места для малого бизнеса, на передней линии будут организованы услуги шиномонтажа, мойки, ремонта автомобилей, востребованные у водителей грузового транспорта, которые используют объездные пути, поскольку въезд в центр города им не разрешен.



В качестве модели проекта был выбран ЗПИФН — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, который эксперты сейчас называют наиболее привлекательной альтернативой кредитам, поскольку эта форма коллективных инвестиций не зависит от ключевой ставки.

Что касается кошачьего приюта, то для них пока ничего не меняется. Между тем у «Нового дома» история довольно богатая: она началась с 2016 года и двух сотрудников. За время работы было спасено с улицы более 3,5 тысячи котов, кошек и котят и почти столько же нашли новых хозяев. Сейчас здесь занимаются «постояльцами» около 10 человек, у каждого волонтера свои обязанности: кто-то убирается, кто-то помогает пристраивать животных.



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Как считает Анастасия Игнатьева, успешно находить новый дом для подопечных помогает активная коммуникация с людьми и открытость. Многие знают об этом месте, делятся репостами, помогая найти животным новых хозяев.

— О каждом котике мы рассказываем в наших соцсетях и на сайте, выкладываем фото и историю каждого нашего «жильца», — рассказала она. — По субботам у нас гостевые дни, когда можно прийти пообщаться со всеми питомцами и найти своего. Чтобы забрать его домой, надо сначала заполнить анкету.

В «Новом доме» живут взрослые кошки и котята, сюда попадают разными путями Кого-то подбирают на улице и приносят неравнодушные, а домашние кошки попадают сюда после смерти хозяев или из-за их отъезда, необходимости надолго лечь в больницу, аллергии у членов семьи. Домашних животных важно принять и помочь им, чтобы они не стали бездомными, которые составляют основную массу обитателей «Нового дома».



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Всех прибывших здесь лечат, многих буквально спасают. Сейчас в приюте около 70 животных, часть содержится в отдельном стационаре — это кошки с с инфекциями, переломами, другими болезнями. После лечения их переводят в основное здание.



Например, рыжего Пампкина нашли на улице и взяли, но он тяжело заболел, что изменило его судьбу. Хозяйка вложила множество денег в его лечение, которое оказалось неудачным, — отчаявшись, в поисках помощи она вернула его в приют, где его удалось выходить, но теперь он снова ищет дом.



Как у любого некоммерческого проекта, все затраты приюта покрываются только пожертвованиями и волонтерской помощью. Основные расходы помимо кормов и лекарств — это аренда и ЖКУ. Периодически собирают средства специально на какие-то нужды, бывает и разовая помощь, например игроки «Зенита» снялись с местными котами и кошками для календаря, деньги от продаж которого частично пошли на нужды приюта. Обычные посетители тоже могут что-то купить и принести, представители компании-собственника взяли приют под свою опеку и навещают его, помогая кормами и лекарствами для животных.

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