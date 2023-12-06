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    На севере Петербурга девятилетняя девочка подпалила себе лицо. Всему виной строительная пена

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    На севере Петербурга девятилетняя девочка обожгла себе лицо и руки. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, всё произошло из-за монтажной пены.

    По предварительным данным, поздно вечером 5 декабря в квартире на Северном проспекте девочка баловалась с баллоном строительной пены. В какой-то момент произошел взрыв, который перерос в пожар. Пламя обожгло девочке лицо, шею и кисти рук.

    Известно, что строительная пена может взорваться из-за нагрева, поэтому ее категорически запрещено подносить к огню.

    Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

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    Гость07 Дек 2023 в 09:58
    Алхимик!
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