На севере Петербурга девятилетняя девочка подпалила себе лицо. Всему виной строительная пена

На севере Петербурга девятилетняя девочка обожгла себе лицо и руки. Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, всё произошло из-за монтажной пены.



По предварительным данным, поздно вечером 5 декабря в квартире на Северном проспекте девочка баловалась с баллоном строительной пены. В какой-то момент произошел взрыв, который перерос в пожар. Пламя обожгло девочке лицо, шею и кисти рук.

Известно, что строительная пена может взорваться из-за нагрева, поэтому ее категорически запрещено подносить к огню.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.